‘Trump wil garanties voor Koerden’

Volgens de krant Haaretz moet voor het vertrek van de Amerikanen tevens vaststaan dat Islamitische Staat is verslagen. Een woordvoerder van de nationale veiligheidsraad (NSC) bevestigde de berichten. Washington is onder meer bezorgd over wat er met zijn Koerdische geallieerden in de strijd tegen IS gaat gebeuren als Turkije zich sterker manifesteert in Syrië.

,,We denken niet dat de Turken militaire operaties moeten ondernemen die niet volledig zijn afgestemd met de VS en waarmee de VS hebben ingestemd'', aldus Bolton. President Trump verlangt van zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan, die in de Koerdische YPG-milities een verlengstuk van de terreurorganisatie PKK ziet, dan ook een gepaste adhesiebetuiging. ,,Er zijn doelen, die we willen halen en die van invloed zijn op het vertrek uit Syrië''.

De repatriëring van de 2000 Amerikaanse soldaten zou langzamer kunnen verlopen dan Trump voor de kerst in het vooruitzicht had gesteld. ,,Tijdplannen ontstaan door het voldoen aan de voorwaarden en door het creëren van de omstandigheden die we willen zien'', zei Bolton, die dinsdag doorreist naar Turkije. Hij gaf ook aan dat de Amerikaanse aanwezigheid in het zuiden van Syrië langer kan duren dan in het noorden.