Trump wil hulp van Rusland om op te treden tegen Noord-Korea

Trump had gisteren een telefoongesprek met Poetin over de kwestie. Trump: ,,Het belangrijkste onderwerp was Noord-Korea, omdat we graag zijn hulp zouden krijgen daarvoor. China helpt, Rusland niet. We zouden graag hebben dat Rusland wel hielp."



Tijdens zijn jaarlijkse persconferentie gisteren prees Poetin Trump en gaf aan bereid te zijn om samen te werken. ,,We staan klaar voor een constructieve samenwerking voor een oplossing van het geschil met Noord-Korea’’, aldus Poetin. Een Kremlin-woordvoerder meldde vanochtend dat Rusland nog steeds geen contact op hoog niveau heeft met het ,,nieuwe leiderschap'' in Pyongyang, maar dat moet mogelijk worden.