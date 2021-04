Trump wil Republikeinen helpen om meerderheid in Congres terug te krijgen

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft tegen donateurs van de Republikeinse Partij gezegd dat hij ze wil helpen om zetels in het Congres te veroveren bij de tussentijdse verkiezingen in 2022. Republikeinse sponsors kwamen zaterdag bijeen voor een diner in Trumps exclusieve club Mar-a-Lago in Florida.

,,We zijn vanavond bijeengekomen om te praten over de toekomst van de Republikeinse Partij en wat we moeten doen om onze kandidaten naar de winst te helpen’’, zou Trump hebben gezegd volgens persbureau Reuters, dat de speech van de oud-president heeft ingezien.

,,Ik sta hier vanavond met het volste vertrouwen dat we in 2022 het Huis (van Afgevaardigden) zullen terugpakken en dat we de Senaat gaan terugeisen. En dan zal in 2024 een Republikeinse kandidaat weer het Witte Huis veroveren.’’

Presidentskandidaat

Of Trump met die laatste uitspraak zichzelf voor ogen heeft, werd verder niet duidelijk. Hij zei eerder het niet uit te sluiten dat hij zich opnieuw verkiesbaar stelt voor het presidentschap. Binnen de Republikeinse Partij zijn meer gegadigden die het over 3,5 jaar mogelijk willen opnemen tegen de huidige Democratische president Joe Biden, zoals oud-buitenlandminister Mike Pompeo en gouverneur Ron DeSantis van Florida.

Voor het zover is, zal in november 2022 gestemd worden over alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden (lagerhuis) en over 34 van de 100 zetels in de Senaat (hogerhuis). Vooral voor de Democraten, die nu een klein overwicht hebben in beide kamers, staat er veel op het spel. Als zij verliezen wordt het voor Biden lastig om zijn beleid uit te voeren.

Volgens een van de aanwezigen week Trump tijdens zijn speech twee keer van zijn tekst af. Beide keren deelde hij een sneer uit naar twee belangrijke Republikeinse partijgenoten, zijn voormalige vicepresident Mike Pence en de leider van de Senaat, Mitch McConnell. De laatste zou hij zelfs een ‘klootzak’ hebben genoemd.

Over Pence zei Trump dat hij nog steeds teleurgesteld in hem was. Daarmee maakte Trump duidelijk dat hij nog steeds gepikeerd is dat de twee na de verkiezingen besloten om het verlies van Trump te erkennen, terwijl hijzelf stug bleef volhouden dat er sprake was van grootscheepse verkiezingsfraude, iets waarvoor geen bewijs kon worden geleverd.