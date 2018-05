Trump zegt atoomakkoord met Iran op

Met zijn besluit, toegelicht vanuit het Witte Huis, houdt Trump woord. Sinds de ondertekening in 2015, dank zij de inspanningen van zijn voorganger Barack Obama, noemt Trump het akkoord ‘een van de slechtste ooit’. Volgens de president geeft de overeenkomst geen enkele garantie dat Iran afziet van kernwapens. ,,Als deze deal in stand zou blijven, zou er snel een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten volgen'', aldus Trump. Bovendien beschikken de VS, aldus de president, over bewijs dat Iran ondanks alle afspraken in het geheim blijft werken aan de ontwikkeling van een kernwapen. Deze beschuldiging staat haaks op uitspraken van het Internationaal Atoomagentschap en veiligheidsdiensten, waaronder Amerikaanse. Zij zeggen dat Iran zich wel houdt aan alle bepalingen en controles.

Iran heeft furieus gereageerd op het besluit van Trump. President Hassan Rouhani noemt het ‘illegaal, onwettig en een ondermijning van internationale afspraken’.

Rouhani kondigde aan dat Iran zich ook zonder de VS wil houden aan de overeenkomst maar andere aartsconservatieve partijen in Iran pleiten ervoor de ontwikkeling van een kernwapen zo snel mogelijk te hervatten als de gemaakte afspraken toch geen waarde hebben.

De Republikeinse Garde is ‘voorbereid op de gevaarlijkste scenario’s’, parlementsleden eisen een ‘keiharde reactie op de onwettige Amerikaanse eisen’. Zij steunen hun regering in het besluit om niet opnieuw te onderhandelen over het kernakkoord.

Israël, een van de felste tegenstanders van de overeenkomst met Iran, reageert met instemming op Trumps beslissing. Saudi-Arabië, een andere aartsvijand, viel Trump ook bij en meldde de nieuwe sancties te steunen.

'Recept voor een ramp'

Volgens premier Benjamin Netanyahu van Israël was de Iran-deal ‘een recept voor een ramp. Een ramp voor onze regio en voor de vrede in de wereld’. ,,De Iraniërs hebben laten zien dat zij alleen begrip hebben voor dreigementen en macht’’, aldus minister Israël Katz (Veiligheidszaken). Volgens Netanyahu werkt Iran nog altijd in het geheim aan kernwapens. Een voormalig chef van de inlichtingendienst Mossad, Tamir Pardo, is het niet met hem eens. ,,Teheran houdt zich volledig aan de overeengekomen afspraken’’, aldus Pardo.

Volledig scherm President Donald Trump kondigt aan uit het atoomakkoord met Iran te stappen © REUTERS Onmiddellijk na de tv-rede van Donald Trump klonk er in Noord-Israël alarm in het gebied van de Golan-hoogte dat grenst aan Syrië. Volgens het leger zouden er ‘onverwachte Iraanse troepenbewegingen zijn gezien’. Het was de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië waar Iran het regime van president Assad steunt, dat burgers de oproep kregen naar de schuilkelders te gaan.

Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië reageren teleurgesteld. President Emmanuel Macron zei dat hij wil werken aan een bredere overeenkomst die ook voorziet in afspraken over het Iraanse raketprogramma en de stabiliteit in de regio. De EU-commissaris voor het buitenlandbeleid, Federica Morgherini, verwacht dat de internationale gemeenschap vastbesloten is de Iran-deal te blijven steunen, ook zonder de VS.

Duitsland, Frankrijk en de EU menen, in navolging van het internationale atoomwaakhond IAEA, dat Teheran zich aan de beloftes heeft gehouden en alleen nog uranium verrijkt om aan de energiebehoefte te voldoen, of voor medische doeleinden.

Spanningen

Het besluit van president Donald Trump zorgt voor extra spanningen in het Midden-Oosten. Mocht Iran de confrontatie aangaan met de VS, kan dat leiden tot een nieuwe wapenrace en gewapende conflicten, eventueel ook met Irans aartsvijand Israël. De terugtrekking uit het akkoord is ook een forse tegenslag voor de bondgenoten Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland die het akkoord mede hebben ondertekend. President Emmanuel Macron en kanselier Angela Merkel probeerden vorige week nog bij een bezoek aan het Witte Huis Trump op andere gedachten te brengen. ,,Laten we het kind niet met het badwater weggooien'', luidde een laatste oproep van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson.

In 2015 kwamen Iran en zes mogendheden, Rusland en China incluis, overeen dat de sancties tegen Iran werden opgeheven in ruil voor de stopzetting van het Iraanse kernwapenprogramma. Behalve een gebrek aan vertrouwen en het genoemde ‘bewijs’ stoort Trump zich aan de korte looptijd van het verdrag – tot 2030, daarna mag Iran weer doen wat het wil, en het ontbreken van afspraken over de productie van ballistische raketten door Iran en ’s lands ‘agressieve politiek’ in het Midden-Oosten, voorop in Syrië en Jemen.