Trump zegt tripje naar Davos af: ‘erg jammer, want succes was verzekerd’

Davos afzeggen zou volgens de president erg jammer zijn omdat succes verzekerd was. ,,We hebben een prachtig verhaal te vertellen'', aldus Trump voordat hij het Witte Huis verliet om naar Texas te vliegen. Hij had tijdens het driedaagse Forum onder anderen de Chinese vicepresident Wang Qishan kunnen ontmoeten. Met de Chinezen kan hij het momenteel beter vinden dan met de Democraten in het Capitool.



,,Ik vind China eerlijk gezegd in veel opzichten respectabeler dan die jankende Chuck en Nancy. Met China is het momenteel gemakkelijker onderhandelen dan met de oppositie'', aldus Trump, verwijzend naar senator Chuck Schumer en Huis-voorzitter Nancy Pelosi.



Overleg met hen over financiering van de muur op de grens met Mexico, waarvoor Trump op de nieuwe begroting 5,7 miljard dollar eist, was woensdag van zeer korte duur en ,,totale tijdverspilling''. Voor vertrek naar McAllen in Texas dreigde de president nog maar eens de noodtoestand af te kondigen om buiten het Congres om te kunnen opereren. Hij zou dan geld kunnen halen uit het budget van Defensie.