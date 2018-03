Trump ziet Chinese versteviging van de macht zelf ook wel zitten

,,Hij is nu president voor het leven. President voor het leven. En hij is geweldig", zou Trump hebben gezegd volgens nieuwszender CNN, die een opname in handen kreeg van de toespraak, die achter gesloten deuren in zijn buitenverblijf Mar-a-Lago plaats had. ,,En kijk, hij was in staat om het te doen. Ik vind het geweldig. Misschien wagen wij het er ook eens op", aldus Trump.