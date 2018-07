Trumps loyaalste medewerker - ooit

,,Ik spring nog liever uit een gebouw dan dat ik Trump verraad”, zei diens persoonlijk advocaat en fixer Michael Cohen in april, toen de advocaat van Stormy Daniels, Michael Avenatti, had voorspeld dat Cohen ‘binnen zes maanden’ uit de school zou klappen over zijn baas. We zijn drie maanden verder en het moment is daar.

Cohen tapes

Cohen bracht een in het geheim opgenomen gesprek naar buiten met toenmalig presidentskandidaat Trump. Het gaat over zwijggeld voor een Playboymodel dat een affaire met hem zegt te hebben gehad. Trump wist er wel degelijk van, suggereert de tape.

Cohen, ooit een van de loyaalste medewerkers van Trump, toont de VS op deze manier dat team-Trump loog over deze Karen McDougal (haar verhaal werd ‘totaal onwaar’ genoemd). McDougal verkocht haar relaas voor 150.000 dollar aan de uitgever van roddelblad National Enquirer, waar een vriend van Trump de baas is. Een artikel verscheen nooit: de Enquirer schoof het verhaal voor Trump onder het tapijt.

Overtreding kieswet

Cohen wordt er nu van verdacht de kieswet te hebben overtreden met zulke deals met vrouwen – volgens advocaat Avenatti zijn er naast Stormy Daniels en Karen McDougal nog drie vrouwen betaald om te zwijgen. Het is onderwerp van onderzoek in een spin-off van het speurwerk van speciaal aanklager Mueller, waarin ook mogelijke fraude in Cohens taxibedrijf onder de loep wordt genomen. De FBI viel Cohens kantoor, huis en hotelkamer binnen. Maar van Trump komt weinig steun. Cohen voelt zich in de steek gelaten, raakte verbitterd en nam deze week nota bene een bondgenoot van de Clintons in de arm, advocaat Lanny Davis.

,,Ik ga geen boksbal meer zijn”, zou Cohen volgens Davis hebben verklaard. Hij wil, zo zegt hij, de waarheid vertellen. Het wakkert de bezorgdheid aan in het Witte Huis – gaat Cohen de geheimen van zijn voormalige baas doorbrieven aan de FBI? Hij vertelde de media alvast dat Trump op de hoogte zou zijn geweest van een ontmoeting tussen zijn zoon en een Russische advocaat met Kremlincontacten die belastende informatie over Hillary Clinton beloofde, iets wat speciaal aanklager Mueller razend interessant zal vinden. Trump ontkende het in een boze tweet – Cohen probeert vooral zijn eigen hachje te redden, schreef Trump.

Samenzwering

Geruchten over een samenzwering tussen team-Trump en het Kremlin zwollen toch al aan sinds Trumps verbale vrijerij met Poetin in Helsinki. Voor zo’n samenzwering is géén bewijs. Er zijn wel vermoedens, van de FBI. De regering Trump bracht deze week tot nu toe topgeheime documenten uit 2016 naar buiten waarin de FBI een speciale rechtbank toestemming vraagt om ex-Trumpadviseur Carter Page af te luisteren. ,,De FBI is van mening dat Page heeft samengewerkt en samengezweerd met de Russische overheid,” staat in het verzoek. Diverse rechters vonden de theorie geloofwaardig genoeg om afluisteren toe te staan.

Trump en zijn bondgenoten stellen dat de papieren bewijzen dat het Rusland-onderzoek politiek gemotiveerd is: de FBI baseerde haar verdenkingen op het zogenoemde Steele-dossier, de memo’s vol smeuïge aantijgingen geschreven door een Britse ex-spion die werd betaald door Democraten. Maar in de documenten staat duidelijk dat de FBI open is geweest over de herkomst van het dossier, en ook andere bronnen had.

Rechtszaak

Mogelijk werpt de start van de rechtszaak tegen oud-campagnemanager en oligarchenvriend Paul Manafort, volgende week, meer licht in de duisternis. Zijn zaak draait vooralsnog om fraude, maar het is niet uitgesloten dat de Mueller die aanklacht gebruikt als drukmiddel om Manafort aan het praten te krijgen over zijn maanden in Trumpland. Voor de rechtbank kan duidelijk worden wat Mueller in handen heeft.