‘Trumps vertrouwelingen Giuliani en Bannon niet op lange lijst met gratiebesluiten’

Trump verleent ook gratie aan oud-campagne­lei­der Paul Manafort en vertrouwe­ling Roger Stone

24 december De Amerikaanse president Donald Trump heeft gratie verleend aan Paul Manafort, zijn oud-campagneleider die vorig jaar schuldig is bevonden aan onder meer samenzwering tegen de Verenigde Staten, en ritselaar Roger Stone, die in 2016 een rol speelde in de publicatie van door Rusland vergaarde e-mails van de Democraten, via WikiLeaks.