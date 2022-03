Tsjernobyl afgesneden van stroomtoevoer, koelsystemen dreigen uit te vallen

Het Oekraïense kernenergiebedrijf Energoatom zei dat gevechten tussen de Oekraïense en Russische troepen het onmogelijk maken de hoogspanningskabel naar Tsjernobyl te repareren. De kerncentrale is in handen van de Russen. Als de centrale de nucleaire brandstof niet kan koelen, dan kan er radioactief materiaal weglekken, waarschuwde Energoatom.

Radioactieve wolk

Volgens Energoatom is er echter een flinke hoeveelheid splijtstof op Tsjernobyl die niet koel wordt gehouden bij een stroomuitval. Als dit opwarmt, dan zou dat kunnen leiden tot ‘het vrijkomen van radioactieve substanties in de omgeving. De radioactieve wolk zou door de wind naar andere regio's van Oekraïne, Belarus, Rusland en Europa gedragen kunnen worden’, aldus het kernenergiebedrijf in een statement. Zonder stroom zouden bovendien de ventilatiesystemen niet meer werken, waardoor personeel blootgesteld zou worden aan gevaarlijke doses straling.

De nucleaire waakhond had al eerder alarm geslagen over de situatie bij de kerncentrale waar in 1986 de grootste kernramp in de geschiedenis plaatsvond; dit omdat de 210 technici en veiligheidsmedewerkers al bijna twee weken onafgebroken in de centrale aan het werk zijn. Sinds de Russische overname zou er geen wisseling van ploegen meer mogelijk zijn.