Turken schaken om invloed Noord-Syrië

Het Turkse offensief tegen de Koerden is al weken geleden aangekondigd. Probleem was de aanwezigheid van Amerikaanse militairen die samen met milities van de Koerden hebben gevochten tegen Islamitische Staat (IS). Zonder overleg vooraf met de westerse bondgenoten maar na een telefoongesprek met de Turkse president Erdogan besloot Trump vorige week opeens dat de Amerikaanse troepen zich zouden terugtrekken uit Syrië. De Amerikaanse president wil daarmee een verkiezingsbelofte inlossen. Dat wekte onbegrip en teleurstelling bij de Koerden want tegelijk steunde Trump sinds vorig jaar de Koerdische milities met geld, wapens, training en Amerikaanse adviseurs, in de strijd tegen IS. Trump zei woensdag echter dat hij de Amerikaanse militairen snel terughaalt, omdat IS verslagen is.

Moskou

Volgens de Turken zal de strijd tegen IS gewoon worden voortgezet als de Koerden verdreven zijn. Ondertussen is een Turkse delegatie op weg naar Moskou waar met de Russische president Poetin zal worden gesproken over de aftocht van de Amerikanen en de activiteiten van Turken en Russen. Ook dat is lastig want terwijl Vladimir Poetin altijd pal achter de Syrische president Al-Assad heeft gestaan steunde Tayyip Erdogan juist de gewapende oppositie tégen dezelfde president Al-Assad.

Te midden van dat diplomatieke geschaak zijn eenheden van Islamitische Staat (IS) volgens hun tegenstanders in het uiterste oosten van Syrië in de aanval gegaan. Volgens Donald Trump was IS zou goed als verslagen maar meerdere westerse bewindslieden, onder wie de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, hebben de Amerikaanse president daarop aangesproken. Een leider van een door Koerden gedomineerde Syrische militie, de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), Mustafa Bali, zei dat IS een aanval in Hajin, op de linkeroever van de rivier de Eufraat, is begonnen. Het is niet duidelijk hoeveel IS-strijders er nog in de streek zijn, mogelijk 5000. De Koerden vrezen nu dat het vertrek van de Amerikaanse militairen hun positie tegenover het vijandige Turkije en tegenover de restanten van IS ernstig verzwakt. Ankara heeft eerder al militaire actie tegen Koerdische milities in het vooruitzicht gesteld. Turkije wil geen Koerdische staat aan zijn zuidgrens vanwege de grote Koerdische minderheid in Turkije.