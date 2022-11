Turkije: ‘184 Koerdische militanten gedood als vergelding aanslag Istanboel’

Zes keer levenslang voor man die inreed op kerstpara­de Wisconsin

De man die vorig jaar op een kerststoet inreed in de Amerikaanse staat Wisconsin, is veroordeeld tot zes levenslange gevangenisstraffen zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating. De rechter voegde daar nog eens een symbolische 1067 jaar aan toe om te benadrukken hoe ernstig het dodelijke misdrijf was.

17 november