Turkije begint maandag met terugsturen IS'ers naar land van herkomst

Het gaat om IS-strijders die Turkije eerder heeft opgepakt in Noord-Syrië tijdens de militaire operatie daar. Minister Suleyman Soylu meldde begin deze maand al dat Ankara de strijders wilde terugsturen maar gaf toen geen termijn. De Turkse regering ergert zich aan de passiviteit van Europese landen bij het terughalen van Syriëgangers.

Soylu stelt dat het om zo'n 287 IS’ers zou gaan, waaronder vrouwen en kinderen. Onduidelijk is of er ook Nederlanders onder die opgepakte strijders zijn. Er is vooralsnog niets over naar buiten gekomen. Ook is nog niet duidelijk of de minister het heeft over strijders die ze ze hebben aangetroffen in gevangenissen of detentiekampen die in Noord-Syrië onder Koerdisch bewind stonden.

Wel is bekend dat er zich momenteel zo'n twintig Nederlandse jihadisten in Turkije zelf bevinden, zo meldt inlichtingendienst AIVD. Van enkele van hen zijn de namen bekend. Zo is Xaviera S. uit Apeldoorn eerder dit jaar in Turkije tot 6 jaar cel veroordeeld, maar vervroegd vrijgelaten. Van twee andere vrouwen loopt het proces nog. Vorige week melden zich plots twee Nederlandse vrouwen met hun kinderen bij de Nederlandse ambassade in Istanbul. Zij waren ontsnapt uit een Koerdisch detentiekamp. Nederland wil een van hen, Fatima H. uit Tilburg, niet terughalen omdat haar paspoort is ingetrokken.

,,We staan in nauw contact met de Turkse autoriteiten,’' zegt minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) in een reactie. ,,Verder kan ik u niet veel kwijt. Ook niet of het ook om Nederlanders gaat, maar we gaan hoe dan ook niet in op individuele gevallen.’’

Passiviteit

De Turkse regering ergert zich aan de passiviteit van Europese landen bij het terughalen van Syriëgangers. ,,Wij zeggen tegen hen: we repatriëren die mensen naar jullie, en daar beginnen we maandag mee”, aldus Soylu.

In Turkse gevangenissen zitten in totaal 1200 buitenlandse strijders van de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) gevangen, zei Soylu eerder deze week.