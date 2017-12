Turkije blijft kwetsbaar ondanks spurt economie

Die twee problemen zetten de centrale bank nog verder onder druk om de rente substantieel te verhogen. Tot nu toe nam de bank kleine stapjes in die richting, omdat Erdogan luidruchtig campagne voert tegen renteverhoging. Prioriteit dient in zijn ogen het stimuleren van de groei te zijn en dat kan volgens hem alleen met lage rente. ,,De markt vraagt echter om echte, stevige actie'', zegt Nora Neuteboom, econoom opkomende markten bij ABN-Amro. ,,Er is ruimte genoeg, want de reële rente is bijna negatief.''



Zij verwacht dat Turkije steeds kwetsbaarder wordt voor het sentiment van buitenlandse investeerders en in haar ogen daardoor 'terecht' nog steeds deel uitmaakt van de groep van de 'Fragiele Vijf' opkomende markten. Volgens Neuteboom staat Turkije aan de vooravond van veranderingen. ,,De energieprijzen gaan stijgen, de Fed-rente gaat omhoog en daardoor zal het probleem van de externe financiering groter worden.''



Zij verwacht dat het effect van het stimuleringspakket zal afnemen en voorspelt in 2018 een groeivertraging naar 4,5 procent. ,,Verder houden we rekening met een aanhoudende waardevermindering van de Turkse munt, de lira.''