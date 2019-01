Turkije: ‘Boersma had banden met terreurgroep Jabhat al-Nusra’

,,Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat Johanna Cornelia Boersma, freelance verslaggever van het Financieele Dagblad, deze ochtend is uitgezet’’, aldus zijn verklaring. ,,Wees gerust dat de deportatie van mevrouw Boersma op geen enkele manier verband hield met haar journalistieke activiteiten tijdens haar verblijf in Turkije.’’



Altun wil graag de omstandigheden verduidelijken van het plotselinge vertrek van Ans Boersma. ,,De Turkse autoriteiten hebben onlangs informatie ontvangen van de Nederlandse politie dat mevrouw Boersma banden had met een terroristische organisatie.’’ Later liet de woordvoerder weten dat het zou gaan om Jabhat al-Nusra. Die jihadistische groepering, die tegenwoordig anders heet, wordt doorgaans gelinkt aan terreurgroep al-Qaeda. Meerdere Nederlandse Syriëgangers hebben zich de afgelopen jaren bij die groep aangesloten. Jabhat al-Nusra staat inmiddels bekend als Hayat Tahrir al-Sham en komt in Syrië geregeld in conflict met pro-Turkse strijdgroepen in de regio Afrin. Boersma was in september nog in die regio.



‘We hebben gehandeld op basis van inlichtingen uit Nederland en hebben voorzorgsmaatregelen genomen. Als een geloofwaardige buitenlandse overheidsinstantie je vertelt dat een van zijn burgers banden heeft met terrorisme, dan neem je geen risico’s’, zo voegt Altun er op Twitter aan toe.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt niet dat Nederland informatie heeft doorgegeven, maar spreekt van een ‘veiligheidskwestie’. Ingewijden houden er rekening mee dat Turkije heeft gehandeld volgens de geldende protocollen. Volgens een woordvoerster van het landelijk parket is Boersma niet op verzoek van Nederland uitgezet of uitgeleverd.



Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat de informatie is verstrekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme, dat op dit moment nog loopt. Boersma is officieel verdachte, maar niet van terroristisch misdrijf, aldus het OM. Waar ze dan wel van verdacht wordt, is onduidelijk. Minister Grapperhaus (Justitie) zegt dat het OM later vandaag met een uitgebreide reactie komt. ,,Ik volg de zaak op de voet, maar ga daar nu niets over zeggen.”

Aanslagen

De woordvoerder van Erdogan wijst er op dat terroristische groeperingen, waaronder PKK en ISIL, de afgelopen jaren dodelijke aanslagen hebben uitgevoerd in Turkije waarbij meer dan 2000 burgers omkwamen.



,,Wegens de ernst van de bedreiging werken we nauw samen met onze vrienden en bondgenoten, waaronder Nederland, en vertrouwen op hun inzichten om bedreigingen tegen Turkse en Europese veiligheid te identificeren en te neutraliseren. Tot nu toe hebben de Turkse autoriteiten, met de hulp van hun internationale partners, tienduizenden personen op de zwarte lijst gezet met banden met terroristische organisaties als onderdeel van een voortdurende inspanning om extremisme te bestrijden.’’

Kamervragen

D66 en CDA hebben vanmorgen Kamervragen ingediend over de kwestie. De regeringspartijen mensen dat het ‘onacceptabel’ is dat ‘Turkije zonder enige aanleiding journalisten, verdedigers van het vrije woord, uitzet’. Ze vragen Blok of hij de Turkse ambassadeur wil ontbieden en zijn Turkse ambtsgenoot wil aanspreken.