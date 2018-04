Turkije, Rusland en Iran werken samen om eind te maken aan geweld in Syrië

In de verklaring na topoverleg in Ankara riepen de presidenten Recep Tayyip Erdogan, Vladimir Poetin en Hassan Rohani de internationale gemeenschap, en vooral de Verenigde Naties, op de hulp aan Syrië uit te breiden. Volgens de verklaring willen de drie landen ,,hun inspanningen versnellen om de rust in het gebied te verzekeren." De leiders willen ervoor gaan zorgen dat humanitaire hulp sneller en gemakkelijker de noodlijdende mensen bereikt in de zogenoemde de-escalatiezones. De Turken en Russen zullen samen een ziekenhuis inrichten voor slachtoffers uit Oost-Ghouta. Dat komt volgens Erodogan in Tell Abyad, bij de Syrisch-Turkse grens. Ze bevestigden tevens te streven naar een duurzame wapenstilstand tussen de strijdende partijen. Een vooraanstaande Amerikaanse legerbaas liet vanmiddag weten dat Trump de Amerikaanse troepen op korte termijn terug wil halen uit Syrië. ,,We gaan ze niet onmiddellijk terughalen, maar de president is ook niet van plan om toezeggingen te doen voor de lange termijn."

Tegenstrijdig

Ondanks hun verklaring zijn Turkije, Iran en Rusland nog altijd zelf betrokken bij de oorlog in Syrië, met tegenstrijdige belangen. Rusland en Iran steunen de Syrische president Bashar al-Assad, Turkije oppositiegroeperingen. Troepen van Erdogan vielen bovendien in januari de noordelijke provincie Afrin binnen voor een omstreden offensief tegen Koerdische YPG-milities, die Ankara als terroristische organisatie bestempelt.



Poetin, Erdogan en Rohani wezen in hun slotverklaring alle pogingen een nieuwe realiteit te creëren op Syrische grondgebied ,,onder het mom van de strijd tegen terrorisme'' af. Ze blijven gekant tegen elke ondermijning van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië. De drie troffen elkaar in november in Sotsji al over deze kwestie. De volgende top is in Iran, plaats en datum is nog niet bekend.