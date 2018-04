Turkije voert vergunningstelsel in voor internet

Niemand aange­klaagd voor dood Prince

19:33 Justitie in de VS gaat niemand vervolgen voor de dood van popster Prince. Dat heeft de aanklager Mark Metz in Chaska, in de Amerikaanse staat Minnesota, donderdag bekendgemaakt. Onderzoekers hebben tevergeefs gezocht naar de herkomst van de pillen die Prince uiteindelijk fataal werden en die de stof fentanyl bevatten, aldus de aanklager.