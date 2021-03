Turkse lira daalt met 17 procent na ontslag topman centrale bank

VIDEO Ierland in de ban van walrus die ‘in slaap viel op weggedre­ven ijsschots’

16 maart In Ierland wordt druk gespeculeerd over de vraag hoe een walrus van de Noordpool uiteindelijk arriveerde op Valentia Island aan de Ierse westkust. ,,Mogelijk is het dier afgedreven nadat hij op een ijsberg in slaap was gevallen.’’