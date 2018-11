Turkse minister noemt opname van moord op Khashoggi ‘walgelijk’

Turkije meent dat journalist Khashoggi begin oktober door een vijftien leden tellend moordteam uit Riyad werd gedood in het Saoedische consulaat in Istanbul. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is ervan overtuigd dat Khashoggi op het consulaat werd vermoord door het team dat eigenlijk de opdracht had hem naar Saoedi-Arabië terug te brengen. Van de moord zijn geluidsopnamen gemaakt.



,,Ik luisterde ernaar. Hij werd binnen zeven minuten gedood. Het was een weloverwogen moord”, zei Çavuşoğlu vandaag tegen de Süddeutsche Zeitung. De minister vertelde dat hij de forensische arts anderen hoorde opdragen naar muziek te luisteren, terwijl hij het lichaam in stukken sneed. ,,Men merkt dat hij ervan geniet ... hij houdt ervan om mensen in stukken te snijden. Het is walgelijk”, aldus Çavuşoğlu.



De Turkse nieuwssite Habertürk publiceerde vorige week citaten uit de opnames van de moord op Khashoggi. Volgens de site is te horen dat Khashoggi schreeuwt: ,,Laat mijn arm los, wat denk je dat je aan het doen bent.” Uit de opnames zou blijken dat de journalist zeven minuten heeft geruzied met vier mannen. Daarna zou hij zijn overgebracht naar een ander deel van het consulaat, waaruit de geluiden van geweld en foltering te horen zijn.

Doodstraffen

Khashoggi, die kritiek op het Saoedische koningshuis niet schuwde, zou volgens Ankara in opdracht van hoge kringen binnen de Saoedische overheid zijn omgebracht. De Amerikanen denken dat die opdracht mogelijk van kroonprins Mohammed bin Salman zelf kwam. Saoedi-Arabië ontkent in alle toonaarden en heeft 21 betrokkenen laten oppakken.



Tegen vijf van hen wordt de doodstraf geëist. De Saoedi's claimen dat de opdracht om Khashoggi te ontvoeren kwam van de inmiddels uit zijn functie gezette generaal Ahmad al-Asiri, het plaatsvervangend hoofd van de geheime dienst. Het hoofd van het doodseskader gaf de opdracht tot het plegen van de moord. ,,De kroonprins wist er niets van”, is de Saoedische lezing.

