Turkse president Erdogan belooft einde noodtoestand als hij herkozen wordt

De noodtoestand is van kracht sinds een mislukte militaire staatsgreep in juli 2016. Ze wordt telkens met drie maanden verlengd. De noodtoestand schakelt het parlement en de meest wezenlijke rechtsbescherming van burgers vrijwel uit.



Erdogan kondigt per decreet wetten af dankzij de noodtoestand. Meer dan 160.000 mensen zijn in het kader van de noodtoestand opgepakt en een soortgelijk aantal ambtenaren is ontslagen.



Het is straks de bedoeling dat met de nieuwe verkiezingen Turkije ook een ander politiek stelsel krijgt. Dan is de president een machtige leider van de regering. Eerder was de Turkse president vooral een ceremoniële figuur en leidde de premier de regering.