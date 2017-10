Tusk: Pas volgend jaar plan-B voor Brexit

Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk zei dat vanmiddag in een rede voor het comité van de regio’s, één van de vele EU-adviesorganen. ,,We horen van Londen dat het een ‘no-deal-scenario’ voorbereidt. Ik zou heel duidelijk willen stellen dat Europa niet aan zo’n scenario werkt. Wij onderhandelen in goed vertrouwen en hopen nog steeds dat er in december ‘voldoende voortgang’ is”, aldus Tusk.

Europese leiders kwamen eerder overeen dat die ‘voldoende voortgang’ op een aantal nauw omschreven terreinen nodig is voordat er parallelle gesprekken kunnen beginnen over een toekomstig partnerschap met Londen. Impliciet geeft Tusk dus nu aan er niet in te geloven dat die voortgang deze week nog wordt bereikt. Donderdag loopt de maandag begonnen vijfde onderhandelingsronde af, maar de Britten lijken er nauwelijks nog in te geloven. Hun toponderhandelaar David Davis is deze cruciale week zelfs de helft van de tijd niet in Brussel.