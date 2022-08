Twaalf jaar cel geëist tegen Argentijnse vicepresident Kirchner

De rechtszaak moet uitwijzen of Kirchner bedrijven van zakenman Lazaro Baez heeft bevoordeeld bij de aanbesteding van openbare werken in de zuidelijke Argentijnse regio Patagonië. Voor die projecten betaalde de regering ofwel te veel geld, of ze werden nooit voltooid. In de rechtszaak staan ook twaalf anderen terecht. Veel deskundigen vermoeden dat een deel van het geld voor de aanbestedingen via Baez weer in handen van de familie Kirchner terecht is gekomen.