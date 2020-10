Twaalf jaar cel voor peutervader en spil in Duitse megamisbruikzaak

De hoofdverdachte in het Duitse kindermisbruikschandaal waarin vaders hun kinderen uitwisselden om zich daarna aan hen te vergrijpen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en tbs. De rechtbank in Keulen achtte bewezen dat Jörg L. (43) uit Bergisch Gladbach zijn nu 3-jarige dochter tientallen keren seksueel misbruikte, het misbruik fotografeerde of filmde en de opnames doorspeelde aan gelijkgestemde chatpartners.

L. maakte zich volgens de rechtbank niet alleen schuldig aan misbruik maar ook aan verkrachting en het verspreiden van kinderporno, melden Duitse media. De openbaar aanklager had een gevangenisstraf van 13,5 jaar geëist tegen L. Diens advocaat sprak zich uit tegen de terbeschikkingstelling. Volgens de strafpleiter wil zijn cliënt 50.000 euro op een rekening storten als ‘schadevergoeding’ voor zijn dochter en vrouw. De 43-jarige vader gaf tijdens de rechtszaak toe dat hun leven door zijn toedoen ‘volledig was verpest’.

De peutervader verklaarde tijdens het proces achter gesloten deuren dat hij zich op 23 juli 2018 voor het eerst vergreep aan zijn dochter. Die was toen een jaar en drie maanden oud en had net leren lopen. L, van opleiding kok maar werkzaam als ziekenhuisportier, zou voor de geboorte van zijn dochter al over haar misbruik hebben nagedacht. Dat misbruik vond voornamelijk ‘s morgens vroeg plaats. Zijn echtgenote was dan al naar haar werk. Om 08.30 uur bracht L. zijn dochter naar de crèche. ,,Tot dan heb ik tijd om te knuffelen”, schreef hij in chatberichten. Het seksueel misbruik speelde zich af in Duitsland, maar ook tijdens vakanties in Nederland en op Majorca.

‘Massa-chat’

Zijn tweede slachtoffer was de toen 2-jarige dochter van de 27-jarige militair Bastian S. uit Kamp-Lintfort. Ze leerden elkaar in het najaar van 2018 kennen via een ‘massa-chat’ op Skype, waar duizenden pedofielen uit de hele wereld beelden uitwisselden en in alle denkbare talen met elkaar communiceerden. Tussen de twee vaders ontstond een ‘vriendschap-plus’, verklaarde S. begin 2020 tijdens de rechtszaak tegen hem.

Nadat S. zich had vergrepen aan zijn dochter volgde zijn stiefzoon. Dit nadat L. had geopperd ‘hoe leuk het zou zijn om er ook eens een jongen bij te hebben op de beelden’. Beiden wilden daarna meer en besloten hun fantasieën uit te leven. Volgens S. ontmoetten ze elkaar meermaals waarbij ze zich vergrepen aan hun kinderen maar ook seks met elkaar hadden. Dat deden ze onder andere in een wellnesscentrum in Essen, waar ze een privéruimte met eigen whirlpool en massagetafel huurden.

Enorme hoeveelheden

Politieagenten troffen bij L. enorme hoeveelheden kinderpornografie aan. En ze kwamen digitale contacten tegen met andere mannen die foto’s en video’s van kindermishandeling via de Zwitserse beveiligde berichtendienst Threema uitwisselden. Sommigen van de online chats hadden tot 1800 deelnemers tegelijk.

Ruim 30.000 onbekende verdachten kwamen in beeld. Dankzij de hulp van L. werden al honderd chatpartners geïdentificeerd in alle zestien Duitse deelstaten. Vijftig kinderen in de leeftijd van drie maanden tot vijftien jaar oud die mishandeld werden, zijn weggehaald bij hun ouders.

