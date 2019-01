Twaalf jaar onschuldig in cel: ‘Alleen op zee voel ik me echt vrij’

'Een op de 20 Britten ontkent de Holocaust'

3:29 Een op de twintig Britten gelooft niet dat de Holocaust heeft plaatsgevonden en 8 procent is van mening dat de genocide schromelijk wordt overdreven. Dat blijkt uit een peiling van de Holocaust Memorial Day Trust, een stichting die door Britse regering in het leven is geroepen om de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust te promoten.