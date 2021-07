Twaalf mensen verspreiden massaal onwaarheden over vaccins, onder wie neefje van president Kennedy

Video Zondvloed treft Oostenrijk, auto’s en hekwerken meege­sleurd

18 juli Ook Oostenrijk kan meepraten over wateroverlast. Ongekend zware regenval maakte van een beek een woest kolkende stroom, die delen van de binnenstad van Hallein overspoelde. Op videobeelden die via sociale media worden verspreid, is te zien dat een zondvloed het stadje bij Salzburg treft en onder meer auto’s en hekwerken meesleurt.