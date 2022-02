Twaalf vermisten na brand op ‘gebrekkige’ veerboot bij Corfu

Video Vermist meisje na 2,5 jaar teruggevon­den in geheime ruimte onder trap, drie arresta­ties

In de Verenigde Staten is gisteravond een meisje dat al 2,5 jaar vermist was levend teruggevonden. De jonge Paislee Shultis bevond zich in een verborgen ruimte onder een trap van een woning, op 210 kilometer van de plek waar ze in juli 2019 verdween.

16 februari