Twee acteurs gekidnapt en drie dagen vastgehouden in Los Angeles

McCrackin was onder meer te zien in de fillm Halloween: Resurrection uit 2002.

Capone en McCrackin werden ontvoerd uit het huis van McCrackin in Los Angeles. Met zwarte zakken over hun hoofd werden ze naar het huis van een van de daders in de wijk Compton gereden. Daar werd Capone onder bedreiging van een pistool gedwongen zich uit te kleden. Hij moest dertig uur lang zonder eten naakt in een badkuip blijven liggen en werd regelmatig in elkaar geslagen.