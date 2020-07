Twee doden bij botsing Nederlandse zweefvliegtuigen boven Duitsland: ‘Bewoners hoorden een harde knal’

Bij een ongeluk met twee zweefvliegtuigen boven het Duitse Dülmen, op zo'n 45 minuten rijden van Winterswijk, zijn zaterdagmiddag twee doden gevallen. Een van de doden is een Nederlandse man van eind twintig. De twee toestellen, beide met Nederlandse registratienummers, kwamen volgens ooggetuigen met elkaar in botsing.

Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in een dunbevolkt gebied met boeren en landerijen tussen Dülmen en Lüdinghausen. ,,Enkele bewoners en passanten hoorden omstreeks 13.40 uur een harde knal in de lucht en zagen daarna twee zweefvliegtuigen neerstorten’’, zegt een politiewoordvoerster tegen deze site. De toestellen kwamen terecht in een veld aan de rand van een bos.

De wrakstukken met Nederlandse registratienummers liggen een paar honderd meter van elkaar verwijderd. Reddingswerkers troffen een van de zweefvliegers aan bij het wrak van zijn toestel, het andere slachtoffer werd pas later gevonden. Hij had blijkbaar nog geprobeerd zich uit het toestel te bevrijden. Politieagenten en brandweerlieden vonden zijn lichaam zo’n 200 meter van de crashplek verwijderd in het bos, meldt de WDR.

Over de toedracht van de botsing is nog niets bekend. ,,De Duitse federale dienst voor onderzoek naar vliegtuigongevallen is onderweg naar de bewuste plek’’, aldus de zegsvrouwe. Evenmin is duidelijk of de twee zweefvliegers waren opgestegen of wilden landen op het nabijgelegen vliegveldje.

Salland

De vliegclub van een van de slachtoffers, Aero Club Salland, bevestigt het tragische ongeval van hun lid. Het ging om een zeer ervaren vlieger, die al vanaf zijn tienerjaren vloog. Het andere slachtoffer was geen bekende van de club in Overijssel, maar diens toestel is ook uit Nederland afkomstig.