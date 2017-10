Twee doden bij natuurbranden in Spanje

Prachtig weerzien: zoon vindt hond terug bij na bosbranden

15 oktober Katherine Weaver moest eerder deze week haar huis verlaten toen de extreme bosbranden in Californië haar woning naderden. Door de paniek tijdens het vluchten ging haar hond Izzy ervandoor en was Weaver niet in staat het dier mee te nemen. Anderhalve dag later keren zoon Jack Weaver en schoonzoon Patrick Widen terug om de Berner sennenhond te zoeken. Als zij zien dat van het huis niet veel meer over is, zakt de moed de heren in de schoenen. Maar dan horen ze bekend geblaf. Jack filmde de terugkeer voor zijn moeder en dat leverde hartverwarmende beelden op.