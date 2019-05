Twee doden door enorme explosie die Duits huis compleet verwoest

Het huis werd met de grond gelijkgemaakt door de explosie die hoogstwaarschijnlijk is veroorzaakt door een defect in een nabijgelegen leiding voor vloeibaar gas. Het verwoeste pand was overigens zelf niet aangesloten op dat netwerk voor de verwarming in de wijk. Volgens deskundigen moet er gedurende langere tijd gas zijn weggelekt dat onder of in de woning is terechtgekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog een raadsel.