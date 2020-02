Twee doden door schietincident na rouwdienst in Florida

Nederlan­ders in quarantai­ne in Lapland maken het goed: ‘Gemeen­schap verzorgt hen’

22:00 Het Nederlandse stel dat sinds maandag in quarantaine zit in het noorden van Finland, heeft nog geen symptomen van het coronavirus. Dat verklaren betrokken gezondheidsverantwoordelijken tegenover deze site. ,,Uw landgenoten voelen zich goed en zijn inmiddels overgebracht naar een andere locatie na klachten over de eerste’’, zegt internist-infectioloog Markku Broas van het ziekenhuis van Lapland over de telefoon vanuit Rovanimie.