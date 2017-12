Twee doden in Gaza na erkenning van Jeruzalem door Trump

De betogingen liepen op sommige plaatsen uit de hand, berichten Israëlische media. Palestijnen gooiden in Ramallah met stenen en benzinebommen naar veiligheidstroepen, die hard terugsloegen met traangas en rubberen kogels. Ook zou volgens sommige berichten op meerdere plaatsen met scherp zijn geschoten.



Bij de onlusten zouden Palestijnen om het leven zijn gekomen. Het Israëlische leger bevestigt dat er gericht is geschoten op twee betogers en dat zij geraakt zijn.



De rellen vonden plaats in Jeruzalem en de Palestijnse gebieden. De gezondheidsdienst in Gaza en hulporganisatie Rode Halvemaan spraken over zeker 109 gewonden, onder wie meerdere mensen met schotwonden. Israëlische media berichten over tientallen tot bijna honderd slachtoffers.



De Israëlische luchtafweer heeft vanavond een raket neergehaald die werd afgevuurd vanuit de Gazastrook, zo meldt de krant Haaretz. De raket is al de vierde die uit het gebied werd afgevuurd sinds woensdag. Onbekenden schoten er gisteren drie af op Israël. Als vergelding voor die lanceringen, heeft Israël twee doelen beschoten in Gaza.