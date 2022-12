Twee Franse zussen (74) leven tijdens kerst in een kelder

Deel van geroofde Duitse ‘kroonjuwe­len’ terecht na gesprekken over procesdeal met verdachten

Drie jaar na de spraakmakende juwelenroof uit een museum in het Oost-Duitse Dresden is een ‘aanzienlijk’ deel van de buit weer boven water. De 31 sieradenonderdelen werden vrijdagnacht in beslag genomen in Berlijn, melden politie en justitie in een gezamenlijk persbericht.

