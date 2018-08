Twee getuigen van moord op Belgische agent hebben zich gemeld

Drie Nederlanders kregen het gisteren aan de stok met de portiers van een café, waarop de kroegbaas de politie belde. Bij aankomst van een patrouillewagen, bevonden de drie zich al in een taxi. Toen een van de agenten de inzittenden wilde controleren, werd er vanuit de wagen geschoten. De 38-jarige agent Amaury Delrez werd in het hoofd geraakt en bezweek later aan zijn verwondingen.



De verdachten sloegen op de vlucht, maar de 36-jarige Ivo T. kon even later worden aangehouden in een bos vlakbij. Hij raakte gewond aan zijn buik, door een schot van de politie. Het is onduidelijk of deze Ivo T. ook de schutter is. De taxichauffeur kon geen beschrijving geven van degene die vanaf de achterbank schoot.