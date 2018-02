Twee gewonden bij schietpartij op school Los Angeles

De eerste schoten werden gelost voor negen uur in de ochtend op de Salvador B. Castro Middle School. De Los Angeles Fire Department meldt dat een van de twee gewonden, een vijftienjarige jongen, in kritieke toestand verkeert. Het vuurwapen is door de politie in beslag genomen. ,,Alles is onder controle," zegt een woordvoerder van de Los Angeles Unified School District Police Department.