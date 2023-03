Twee Indiase piloten geschorst na ‘gevaarlijke’ koffiepauze in cockpit

oorlog oekraïne LIVE | Ook Slowakije stuurt straalja­gers naar Oekraïne, Chinese president op staatsbe­zoek naar Rusland

Na Polen stuurt ook Slowakije gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne. De Chinese president Xi Jinping brengt volgende week een staatsbezoek aan Rusland. Hij komt maandag voor zijn meerdaagse bezoek naar Moskou. Een van de onderwerpen waar hij met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin over spreekt is de oorlog in Oekraïne. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.