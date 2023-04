Twee kinderen in New York omgekomen in brand door oververhitte e-bike-oplader

met Video Minstens 38 gewonden bij brand in woontoren New York, veroor­zaakt door accu e-bike

In Manhattan, een van de vijf stadsdelen van New York City, zijn zaterdag minstens 38 mensen gewond geraakt bij een brand in een torenflat. De oorzaak was een lithium-ion batterij in een e-bike, meldden de autoriteiten.