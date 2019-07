Twee kinderen onder doden schietpartij foodfestival Californië

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is ‘een tweede persoon op een of andere manier betrokken bij het schietincident. We weten alleen nog niet op welke manier’. Agenten zijn nog druk op zoek naar deze verdachte wiens identiteit niet is bekend gemaakt.



De 19-jarige Santino William Legan kwam zondagavond (lokale tijd) tot zijn daad en werd binnen een minuut daarna door toegesnelde agenten doodgeschoten. De politie tast nog in het duister over zijn motief. Wel heeft Jack van Breen, zanger van een band die op het festival optrad, verklaard dat hij een man in groen shirt en korte broek met een geweer zag schieten. Van Breen en zijn bandleden doken weg onder het podium. De zanger zegt dat hij vervolgens iemand ‘Waarom doe je dit?’ hoorde roepen. ,,Omdat ik heel erg boos ben’’, was het antwoord.



Volgens Amerikaanse media heeft Legan - die zichzelf Italiaans-Iraans noemt op sociale media - twee foto's vanaf het festival op Instagram gepost, vlak voordat het schieten begon. Dat gebeurde op een account dat pas een paar dagen geleden is aangemaakt en dat vandaag weer offline zou zijn gehaald. Hij prijst in een van de berichten een omstreden boek uit 1890 aan, ‘Macht is recht, of het overleven van de sterkste’. Dat werk valt onder meer gelijkheidsbeginselen, grondrechten, vrouwenrechten, het christendom en de democratie aan. Het boek stelt dat het ‘Angelsaksische ras’ superieur is en brengt antisemitische standpunten naar voren. Het is geschreven onder het pseudoniem Ragnar Readbeard en was enige tijd verboden in de VS.