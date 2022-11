Twee militaire vliegtuigen verongelukken tijdens show in VS

Tropische storm Nicole trekt als orkaan verder richting Florida

De tropische storm Nicole is woensdagavond in kracht toegenomen en volgens een observatievliegtuig van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is inmiddels sprake van een orkaan in de categorie 1. Er worden windsnelheden van 120 kilometer per uur gemeten terwijl Nicole richting Florida trekt.

10 november