Twee minderjarigen in België opgepakt die agenten wilden aanvallen met mes

VIDEOTwee minderjarigen in België hebben een aanslag met een mes op politieagenten voorbereid. De politie verijdelde de terreurdaad en pakte de twee jongens op in de buurt van Luik. Het duo had al een videoboodschap opgenomen waarin trouw werd gezworen aan Islamitische Staat, dat meldt VTM Nieuws.

De tieners (16 en 17 jaar) waren van plan om één of meerdere politiekantoren aan te vallen, maar hun voorbereiding voor een eventuele aanslag was nog volop bezig. Afgelopen zaterdag greep de politie in via huiszoekingen in de plaatsjes Eupen en Kelmis, een Duitstalige gemeente in de provincie Luik. De verdachten werden na hun arrestatie in een jeugdinstelling geplaatst.

“Dit was een goede samenwerking tussen onze diensten, die zich dag en nacht inzetten voor onze veiligheid. Onze veiligheidsdiensten leveren goed werk”, laat Vincent Van Quickenborne, de Belgische minister van Justitie, weten via Twitter. ,,Deze zaak bewijst dat we alert moeten zijn en dat het gevaar zeker niet geweken is.” Omdat het om minderjarigen gaat, treedt de politie niet naar buiten met verdere informatie over de verdachten.

De minister was al langer op de hoogte van de zaak. ,,Sinds de aanslagen in Frankrijk en Wenen werken onze veiligheidsdiensten dag en nacht. Ze houden ook scherp de sociale media in het oog. Ondanks een hechte samenwerking tussen de inlichtingendiensten, de politie en het OCAD beseffen we dat een nulrisico niet bestaat.”