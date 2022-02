Twee Nederlanders opgepakt in Frans budgethotel na vondst 80 kilo qat

De qat, waarvan de bladeren amfetamineachtige stoffen bevatten, zaten in meerdere leveringen en kwamen vanuit Israël, waar consumptie legaal is. In totaal ging het om zo’n 80 kilo qat, schrijven Franse media.



Het Franse budgethotel in Saint-Witz, in de buurt van Parijs, werd naar verluidt gebruikt als ontmoetingsplaats voor drugshandelaren om qat naar verschillende landen te exporteren.