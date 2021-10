Twee treinen botsen in Engeland: twaalf passagiers gewond, machinist bekneld

Man die vastzit wegens aanranding stiefdoch­ters beraamt vanuit cel huurmoord op ex-vrouw

Vanuit zijn cel, waar hij in afwachting was van een rechtszaak wegens seksueel misbruik van zijn twee jonge stiefdochters, heeft een man uit Louisiana geprobeerd een huurmoordenaar in te schakelen. Het doelwit was zijn ex-vrouw, de moeder van de twee kinderen. Dat schrijven diverse Amerikaanse media.

28 oktober