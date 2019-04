Twee verdachten opgepakt na dood journaliste bij rellen in Noord-Ierland

In de stad braken zware rellen uit na enkele invallen van de politie in woningen. Bij de onlusten werd de politie beschoten en bekogeld met tientallen brandbommen, stenen en flessen. Ook werden enkele voertuigen in brand gestoken.



De politie maakte gisteren video-opnamen openbaar van een gemaskerde schutter bij de onlusten in Londonderry, die kogels afvuurde op politievoertuigen en toeschouwers. De doodgeschoten McKee zou naast een politiewagen hebben gestaan. De politie beschouwt de fatale schietpartij als een terroristisch incident.



Het vermoeden bestaat dat extremisten van de Real Irish Republican Army (Echte Ierse Republikeinse Leger) achter het dodelijke geweld zitten. De spanningen zijn toegenomen in de aanloop naar Pasen. Dan herdenken republikeinen de Paasopstand van 1916 tegen de Britse heerschappij in Ierland.



De Ierse premier Leo Varadkar zei in een reactie bedroefd te zijn over de gebeurtenissen. ,,We zullen niet toestaan dat degenen die geweld, vrees en haat propageren ons terugbrengen naar het verleden.’’ Tijdens een wake voor McKee zei haar partner dat haar ‘prachtige toekomst is uitgewist door een barbaarse daad’.