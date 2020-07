Tweede bommelding tijdens Ryanair-vlucht in een week

video Noordpool­ge­bied had nog nooit zo weinig zee-ijs als nu

16:17 Het Noordpoolgebied telt sinds enkele dagen ruim twee miljoen vierkante kilometer zee-ijs minder dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. Dat is recordlaag, meldt Weerplaza. Het smelten van zee-ijs is normaal in de zomer maar de snelheid waarmee het nu gebeurt ligt volgens het weerbureau bijna twee keer zo hoog als het klimatologisch gemiddelde.