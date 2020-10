Tweede mogelijke handlanger moslimextremist Nice gearresteerd

Donderdagavond was al een 47-jarige man aangehouden. Ook hij zou op de dag voor de aanslag samen zijn geweest met de 21-jarige moslimextremist die als migrant uit Tunesië in Frankrijk belandde. Ibrahim Issaoui werd in Tunesië al eens gearresteerd voor het gebruik van geweld. Volgens justitie in het Noord-Afrikaanse land gebeurde dat in 2016. Hij gebruikte bij dat incident een mes, net als bij de aanslag in Nice. De twintiger stond in zijn vaderland niet op een lijst met mogelijke extremisten.

De Tunesiër woonde voor zijn vertrek naar Frankrijk in de havenstad Sfax. Die ligt zo’n 130 kilometer van het Italiaanse eiland Lampedusa en is daarom in trek bij Tunesiërs die de gevaarlijke oversteek naar Europa willen maken. Hij besloot op 14 september te proberen om illegaal Italië binnen te komen, na een mislukte eerdere poging. Volgens de Franse anti-terrorismebestrijder Ricard is inmiddels duidelijk dat de verdachte op 20 september op Lampedusa aankwam en vervolgens doorreisde naar Bari in Zuid-Italië, waar hij op 9 oktober aankwam. Het is onduidelijk sinds wanneer hij in Nice is.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Luciana Lamorgese, verklaarde vrijdag tegenover persbureau AP dat Issaoui geen alarmbellen had laten afgaan bij de Tunesische autoriteiten of inlichtingendiensten. De bewindsman voegde eraan toe dat de overbelaste repatriëringscentra van Italië geen plaats voor de Tunesiër hadden, ondanks overeenkomsten met Tunesië over de terugkeer van burgers die niet in aanmerking komen voor asiel in Italië. ,,Het is duidelijk dat we voorrang geven aan mensen die gesignaleerd staan door de Tunesische politie of veiligheidsdiensten”, zei Lamorgese. ,,Het aantal plaatsen is beperkt en daarom kon hij niet in een repatriëringcentrum worden geplaatst. ‘’

Issaoui liep donderdagmorgen omstreeks half negen de Onze Lieve Vrouw basiliek binnen in de Zuid-Franse stad en doodde drie mensen met messen. Het ging om de koster (54), wiens keel hij doorsneed, een 60-jarige vrouw die al vroeg was gekomen om te bidden, zij werd onthoofd, en een 44-jarige vrijwilligster. De eerste twee slachtoffers overleden ter plekke, de derde wist zwaargewond naar een nabijgelegen café te vluchten maar bezweek daar aan haar verwondingen.

Automonteur en groentenzaak

Volgens de woordvoerder van de anti-terrorismeaanklager in Tunesië, Mohsen Dali, werd Issaoui door de veiligheids- en gerechtelijke autoriteiten niet geclassificeerd als “terroristisch” element. “Tijdens zijn tienerjaren was hij betrokken bij strafbare feiten met geweld”, zei de zegsman zonder verder uit te weiden.

Issaoui’s moeder vertelde de Franse politie dat hij een normaal leven leidde voor iemand van zijn leeftijd, zei Dali. Hij dronk alcohol en droeg gewone kleren. Hij begon twee jaar geleden met bidden, maar had geen verdachte vrienden, zei hij.

Volgens Tunesische media groeide Issaoui op in een gezin van 10 kinderen in Sfax, een belangrijk economisch centrum in het zuiden van Tunesië, en werkte hij als monteur in een autowerkplaats voor een maandsalaris van 300 dinar (minder dan 100 euro). Hij opende daarna een groentekraam in een winkel die ook illegaal benzine verkocht.

Onthoofde leraar

Frankrijk gaat gebukt onder een reeks islamistische aanslagen. Onlangs werd in een voorstad van Parijs een leraar onthoofd omdat hij spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.

Volledig scherm Franse agenten bewaken de ingang van de Onze Lieve Vrouw basiliek in Nice, waar mensen bloemen en kaarsjes hebben achtergelaten ter nagedachtenis aan de drie doden. © AP