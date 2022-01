Twijfel over herkomst merchandising Olympische Winterspelen

De officiële Olympische kleding ziet er gelikt uit. Hippe winterse outfits liggen een maand voor de Spelen al uitgestald in een sportwinkel in Peking. Snelle jacks en broeken voorzien van het Olympische logo. Alleen heeft een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie zo zijn twijfels: het zal toch niet zo zijn dat de prachtige kledij is genaaid door dwangarbeiders in de Chinese provincie Xinjiang?

De ‘Coalitie om Dwangarbeid te Beëindigen in het Gebied van de Oeigoeren’ had het IOC aangesproken op de herkomst van die officiële Olympische kledij en ook aan die van andere producten die zijn verbonden aan de Winterspelen. De herkomst zou te vaag blijven en het IOC doet niet echt zijn best om het te achterhalen, zo luidde de aanklacht.

Het IOC zegt afspraken te hebben gemaakt met leveranciers en toeleveranciers, maar geeft verder geen details daarover. Volgens The New York Times wilde het IOC aanvankelijk wel luisteren naar de twijfels van deze mensenrechtengroep, maar is sinds kort is de stekker uit de contacten getrokken. De Amerikaanse krant citeert uit een mail van Magali Martowicz, die zich binnen het IOC om mensenrechten bekommert, waarin wordt aangevoerd dat de gesprekken zijn gestopt ‘omdat de verschillen in aanpak te groot zijn voor een dialoog’.

Dwangarbeid

Uit de stukken die The New York Times heeft ingezien zou blijken dat het IOC zelfs de herkomst van de eigen, Olympische, merchandising liever niet tegen het licht houdt. Volgens Bennet Freeman, een voormalig ambtenaar van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die namens de genoemde coalitie tegen dwangarbeid met het IOC correspondeerde, kan daarom niet worden gegarandeerd dat de verkochte kleding en souvenirs niét zijn gemaakt door Oeigoerse dwangarbeiders. ,,Het IOC wil hierover niet de degens kruisen met Peking”, zegt Freeman in de krant.

Die terughoudendheid is best opmerkelijk, want eerder kwam datzelfde IOC wel op voor onbetaalde bouwvakkers bij de Winterspelen in Sochi (Rusland) en ook de organisatie van de laatste Zomerspelen in Japan moest zich verantwoorden voor wat misstanden. ,,Maar voor China gelden andere regels”, aldus een woordvoerder van de coalitie.

Volgens het IOC hebben de Chinese autoriteiten toegezegd half januari met een rapport te komen over hoe en waar de officiële kledij is gefabriceerd. Daar moeten de mensenrechtenorganisaties het dan mee doen. Specifieke misstanden hierover zijn ook niet gemeld, aldus het IOC in een verklaring.

Volledig scherm Een demonstratie van Oeigoeren, vorige maand in Brussel. © EPA

Een maand voor de opening van de Winterspelen blijft de zaak van de Oeigoeren zeer gevoelige materie. De Amerikaanse regering heeft vorige maand een wet aangenomen waarbij de import van stoffen uit de Chinese provincie Xinjiang - dat een vijfde van de katoen aanlevert voor de mondiale kledingindustrie - is verboden, behalve wanneer bedrijven kunnen aantonen dat er geen dwangarbeid van Oeigoeren aan vastzit.

Geen prioriteit

De door diverse mensenrechtenorganisaties gerapporteerde en gedocumenteerde vervolging en uitbuiting van de Oeigoerse moslimminderheid - China ontkent in alle toonaarden dat er sprake is van werkkampen of andere misstanden - hebben bij het IOC niet de hoogste prioriteit. Liever ontwijkt men gevoelige kwesties vanwege de enorme financiële belangen die het IOC in China heeft met deze Winterspelen, aldus The New York Times.

Ook sponsors zijn beducht voor een reactie van Chinese consumenten, zeker nadat Chinese staatsmedia eerder al hebben opgeroepen van een boycot van westerse bedrijven die kritisch blijven over de behandeling van de Oeigoeren. Dat de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada en Australië besloten tot een diplomatieke boycot van deze Winterspelen - ook vanwege de behandeling van de Oeigoeren - verandert daar voor het IOC weinig aan.

Vanuit Peking wordt alle kritiek steeds opnieuw veroordeeld en wordt benadrukt dat de Olympische Spelen ‘geen podium mogen zijn voor politiek’. Daarom valt er volgens Peking nu ook niet te praten over de Oeigoeren, de Hongkongers, de Tibetanen of anderen die zich op verschillende manieren hebben verzet tegen hun behandeling.

Volgens critici legt het IOC zich toch iets te gemakkelijk neer bij wat China meldt en wenst. Dat speelde ook al in de zaak van de verdwenen tennisster Peng Shuai die had beweerd seksueel te zijn misbruikt door een Chinese ex-premier. Daarna was ze spoorloos en werden al haar posts in de sociale media gewist. Eén telefoongesprek met Peng was voor IOC-baas Thomas Bach genoeg om te verklaren dat het goed met haar ging, ondanks veel en aanhoudende twijfel in de rest van de wereld.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: