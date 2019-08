Twintig jaar celstraf voor verzender bombrieven aan politici VS

Sayoc betuigde spijt in de rechtbank. ,,Het spijt mij enorm. Nu ik nuchter ben, weet ik dat ik ziek was in die periode.” Hij was onder invloed van steroïden. Daarom wilde de advocaat van Sayoc een straf van tien jaar. De aanklager had een levenslange gevangenisstraf geëist. ,,Wat telt is wat hij wilde aanrichten.”