Twintig kinderen in Duitsland gewond door schrikreactie paarden

Belg (50) overleeft moordpo­ging door echtgenote: ‘Eén centimeter dieper en ik was er geweest’

De Belg Kurt Derieuw heeft bewogen dagen achter de rug. De 50-jarige trucker uit Egem, een dorpje onder Brugge, werd bijna vermoord door de vrouw met wie hij achttien jaar samen is en vijf zonen heeft. ,,Het gebeurde een half uur voor we uit onze huurwoning zouden worden gezet, hoorde ik later. Want blijkbaar staan wij er financieel heel slecht voor. Wist ik veel. Micheline deed de financiën, ik vertrouwde haar blindelings."