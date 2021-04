Twitter staat publicatie van gearchiveerde tweets Trump niet toe

‘Blauwe muur van stilte’ doorbroken tijdens George Floyd-pro­ces

6 april Om zó lang op George Floyds nek te blijven knielen toen die eenmaal met zijn handen achter zijn rug geboeid was en op zijn buik op straat lag, had ‘op geen enkele manier of vorm ook maar iets te maken met waar de politie voor staat’. Dat verklaarde hoofdcommissaris Medaria Arradondo op de zesde dag van het moordproces tegen Derek Chauvin.