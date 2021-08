Uil Barry, geliefde inwoner van Central Park in New York, overleden na aanrijding met busje

Barry de uil vloog laag, op zoek naar een maaltijd, toen het ongeluk plaatsvond. ‘Met pijn in ons hart delen we dat een gestreepte uil, een geliefde inwoner van Central Park, vanmorgen vroeg is overleden’, deelt het Twitter-account van het park in New York. ‘De aanwezigheid van de uil in Central Park bracht zoveel vreugde en herinnerde ons er allemaal aan dat het park een vitale groene ruimte is voor alle New Yorkers, inclusief de dieren in het wild die het hun thuis noemen.’