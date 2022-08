Uit Seine geviste witte dolfijn sterft tijdens transport naar zee

Het plan was om de beloega naar een sluis in de haven van Ouistreham, in het noorden van Frankrijk, te brengen. Na drie dagen van isolatie - waarbij het dier zou worden verzorgd in een zoutwatertank - zou hij dan naar de open zee gebracht worden. Zover kwam het helaas niet.



De reddingsactie moest vroegtijdig worden afgebroken, omdat het zeezoogdier ‘te veel leed’. Een dierenarts verloste de beloega vervolgens uit zijn lijden. ,,Ondanks de ongeëvenaarde reddingsoperatie voor de beloega, moeten we bedroefd de dood van de walvisachtige melden”, zegt een verantwoordelijke op Twitter.